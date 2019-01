Sci alpino, quando si corrono le prossime gare? Il programma dal 14 al 20 gennaio. Due gare in Italia con Kronplatz e Cortina, c’è Wengen!

Si è appena concluso il fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2019 che ha visto, per cause di forza maggiore, solamente la due-giorni di Adelboden riservata agli uomini. dato che le prove veloci di Sankt Anton sono state cancellate per colpa della troppa neve caduta nella località austriaca. Per questo motivo la discesa sarà recuperata a Cortina d’Ampezzo, per una settimana che si annuncia quanto mai ricco di appuntamenti con, anche, Kronplatz e Wengen. Si inizierà con il gigante femminile di Kronplatz del 15 gennaio, che anticiperà il fine settimana di Cortina, mentre dal 18 al 20 gli uomini saranno impegnati a Wengen.

Andiamo a conoscere nel dettaglio tutti gli appuntamenti e gli orari della Coppa del Mondo di sci alpino.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2019

Martedì 15 gennaio

ore 10.00 prima manche gigante femminile Kronplatz

ore 13.00 seconda manche gigante femminile Kronplatz

Venerdì 18 gennaio

ore 10.30 discesa libera combinata maschile Wengen

ore 12.00 discesa libera femminile Cortina (recupero di Sankt Anton)

ore 14.00 slalom combinata maschile Wengen

Sabato 19 gennaio

ore 10.30 discesa libera femminile Cortina

12.30 discesa libera Wengen

Domenica 20 gennaio

ore 10.15 prima manche slalom maschile Wengen

ore 11.15 supergigante femminile Cortina

ore 13.15 seconda manche slalom maschile Wengen

