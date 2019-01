Sci alpino, Coppa del Mondo Kitzbuehel 2019: programma, orari e tv. Il calendario della settimana

Cari appassionati dello sci alpino, benvenuti alla settimana che ci condurrà fino alla Streif di Kitzbuhel, la pista più bella, difficile e famosa del mondo. Saranno tre giorni di grande spettacolo sulle nevi austriache, con la Coppa del Mondo 2019 che proporrà un supergigante come antipasto nella giornata di venerdì, quindi sabato, come sempre, sarà la volta della discesa libera, per una giornata davvero imperdibile. Il programma si concluderà con lo slalom di domenica, con Marcel Hirscher che vorrà assolutamente vincere davanti al proprio pubblico.

Nelle ultime sei edizioni della discesa libera (il vero piatto forte della tre-giorni austriaca), ben tre sono state vinte dall’Italia, due volte con Dominik Paris (che vanta anche un secondo posto) e una con Peter Fill. La speranza è che i nostri colori possano nuovamente splendere sulla Streif sulla pista nella quale tutti vogliono vincere. Si annuncia un weekend davvero da non perdere. Andiamo a conoscere nel dettaglio il programma completo, tutti gli orari, e come seguire in tv e streaming gli eventi di Kitzbuhel.

Il fine settimana di Kitzbuhel, sarà trasmesso in diretta tv, come sempre, da RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancheranno le consuete DIRETTE LIVE scritte su OA Sport.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO KITZBUHEL 2019

Venerdì 25 gennaio

ore 11.30 supergigante

Sabato 26 gennaio

ore 11.30 discesa libera

Domenica 27 gennaio

ore 10.30 prima manche slalom

ore 13.30 seconda manche slalom

Foto: sci alpino-vincent kriechmayr- cristiano barni shutterstock