MotoGP, Marc Marquez lancia l’allarme: “Recupero molto lungo, credevo più semplice. Non sarò al top per i test”

Marc Marquez ha lanciato l’allarme in merito alla sua condizione fisica dopo l’operazione alla spalla sinistra. Il Campione del Mondo di MotoGP non sembra infatti essere sereno riguardo alla sua salute in un’intervista rilasciata in occasione della premiazione di Mundo Depurtivo: “Vengo da un recupero molto lungo, più di quanto pensassi. Se nei test malesi non potrò dare il meglio, spero di riuscire a farlo in quelli del Qatar, di essere in forma come si deve“.

Lo spagnolo ha poi aggiunto: “Pensavo sarebbe stata più semplice e meno dolorosa. Invece è stata più complicata di quello che tutti ci aspettavamo. È durata 4 ore e una volta aperto i dottori hanno visto cose che non si sarebbero aspettati. Un inverno non troppo piacevole per me, però dovevo operarmi, non ho fatto nessuna vacanza, solo riabilitazione ma spero che questo sia utile per la stagione“. Il pilota della Honda non dovrebbe dunque essere al top per gli imminenti Test di Sepang quando scenderà in pista affiancando il suo nuovo compagno Jorge Lorenzo, anch’egli reduce da un’operazione dopo una caduta in allenamento.

Foto: Valerio Origo