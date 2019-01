LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2019 in DIRETTA: seconda manche alle 20.45. Mikaela Shiffrin per la vittoria

Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom femminile di Flachau in Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete saranno impegnate sulla pista austriaca nel secondo slalom dell’anno dopo l’antipasto del City Event di Oslo di Capodanno.

La grande favorita della gara di Zagabria, tanto per cambiare, sarà la dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin. Se la Shiffrin sarà quella devastante di Zagabria ci sarà poco da fare per tutte le rivali. Dovesse mollare un attimo la presa Shiffrin, c’è un gruppo di atlete pronte a lottare per il massimo traguardo, a partire dalla slovacca Petra Vlhova, vincitrice del Parallelo di Oslo e in grande spolvero nelle ultime uscite. Attenzione, anche, a Wendy Holdener e Frida Hansdotter, mentre le italiane proveranno a farsi largo dopo diversi risultati soddisfacenti.

La prima manche dello speciale di Frlachau scatterà alle ore 13.00, mentre la seconda sarà di scena alle ore 20.45. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo delle emozioni sulle nevi austriache!

LA STARTLIST E IL PROGRAMMA DI FLACHAU LA PRESENTAZIONE DELLA GARA

19.25: Si qualifica solo Costazza per l’Italia nella seconda manche di Flachau. Gulli chiude al 54mo posto a 8″37, Rossetti chiude al 49mo posto a 6″97 da Shiffrin. Appuntamento alle 20.45 per la seconda manche

19.10: Niente da fare per Michela Azzola che, al rientro, accumula ben 7″54 din ritardo e chiude 43ma, eliminata

19.03. Peccato! Esce di scena Lara Della Mea nella parte alta della pista. Inforcata per lei

18.51: Dopo trenta discese questa la classifica provvisoria:

18.50: La svizzera Bissig conclude la sua prova con un ritardo di 5″12, 25mo posto per lei

18.48: Ritardo di 4″14 per la svedese Staalnacke che si inserisce al 22mo posto

18.47: L’austriaca Brunner è la migliore delle ultime scese: chiude al 16mo posto con 3″67 di ritardo

18.45: La svedese Fjaellstroem è 22ma con un ritardo di 4″41

18.44: La svedese Hector si inserisce al 22mo posto con 5″22 di ritardo

18.43: L’austriaca Huber conclude la sua prova con 3″85 di ritardo, è diciottesima

18.41: Ritardo enorme per la norvegese Skjoeld che è ultima, 21ma a 5″42

18.39: La slovena Bucik chiude la sua prova al 17mo posto con 3″78 di ritardo

18.37: Questa la classifica provvisoria dopo 22 discese:

18.36: Ritardo ampissimo per la slovena Ferk che si conferma in cattive condizioni di forma ed è ultima, 19ma a 4″26

18.34: La norvegese Holtmann accumula un ritardo enorme: 3″91, è 18ma

18.32: La francese Noens si districa discretamente tra le scanalature vicine ai pali ed è 12ma a 2″42 da Shiffrin

18.31: La svedese Wikstroem commette diverse sbavature e conclude 16ma a 3″89 da Shiffrin

18.29: Pista piuttosto rovinata, la svizzera Danioth accumula 2″31 di ritardo ed è 11ma

18.28: La norvegese Lysdahl è 14ma con 3″67 di ritardo da Shiffrin

18.27: La canadese Remme esce di scena a metà pista

18.26: Questa la classifica provvisoria dopo le prime 15 discese:

18.24: Prestazione senza lampi per Chiara Costazza che limita i danni nel finale ed è decima a 2″19 da Shiffrin

18.23: Costazza all’intermedio ha un ritardo pesante: 1″65

18.22: Prova discreta della tedesca Geiger che chiude con 1″66 di ritardo al nono posto. Ora Costazza

18.22: Geiger all’intermedio ha un ritardo di 1″17

18.20: L’austriaca Truppe commette diversi errori soprattutto nella parte alta e chiude con 2″57 di ritardo: è decima

18.20: Truppe commette qualche errore in alto e all’intermedio ha un ritardo di 2″15

18.19: La svizzera Gisin limita i danni nel finale e ha 1″47 di ritardo da Shiffin: ottava

18.18: Gisin ha 1″17 di ritardo all’intermedio

18.17: Perde ancora la canadese St. Germain e chiude con 2″51 di ritardo all’ottavo posto

18.17: All’intermedio St. Germain ha un ritardo di 1″91

18.15: La canadese Mielzynski commette un grave errore prima dell’intermedio ed esce di scena

18.14: Tante incisioni sulla neve in curva per la tedesca Duerr che chiude ottava a 2″80 da Shiffrin

18.13: All’intermedio Duerr ha un ritardo di 2″17

18.12: Gara interrotta per sistemare la pista

18.11: La svedese Swenn Larsson è l’unica a fare meglio di Shiffrin nel tratto finale della pista e chiude con 27 centesimi di ritardo dalla statunitense, si inserisce al secondo posto

18.10: Swenn Larsson all’intermedio ha 28 centesimi di ritardo

18.09: Prova negativa della svizzera Holdener che perde progressivamente e chiude al quinto posto a 1″02 dalla statunitense

18.09: All’intermedio Holdener ha un ritardo di 67 centesimi

18.07: Perde tanto nel tratto finale la svedese che si inserisce al terzo posto con 67 centesimi di ritardo su Shiffrin

18.06: Hansdotter all’intermedio ha un ritardo di 30 centesimi

18.05: E’ la solita Shiffrin dominante: chiude prima con 31 centesimi di vantaggio su una pista che non permette grandi distacchi

18.05: Shiffrin all’intermedio ha un vantaggio di 27 centesimi

18.04: Perde ancora nel finale l’austriaca Schild che conferma il suo momento negativo chiudendo terza con 89 centesimi di ritardo

18.03: All’intermedio Schild ha un ritardo di 47 centesimi

18.02: La slovacca Vlhova chiude bene la sua manche guadagnando 23 centesimi di vantaggio su Liensberger

18.02: Vlhova all’intermedio ha un ritardo di 1 centesimo

18.01: L’austriaca Liensberger, senza commettere particolari sbavature, chiude la prima manche in 56″68

17.58: Nevica abbondantemente su Flachau, la visibilità comunque è buona

17.55: Costazza sarà la prima delle azzurre a prendere il via con il pettorale 14, poi Della Mea con il numero 43, Azzola 49, Rossetti 58, Gulli 62

17.52: Brutte notizie arrivano da casa Italia. Irene Curtoni, iscritta con il numero 10, non sarà al via dello slalom austriaco a causa di un attacco di lombalgia. Restano dunque cinque le azzurre in partenza

17.47: Tra le altre atlete al via forse solo l’austriaca Liensberger ha dato l’impressione di potersela giocare con le migliori, in attesa della risalita di Schild. Per il resto tutte le altre sembrano un gradino sotto.

17.45: Si gareggia a Flachau, la città di Herrmann Maier: si preannuncia battaglia tra la statunitense che ha ormai in tasca la coppa del Mondo e le tre sue rivali in slalom, Vlhova, che è alle prese con un brutto attacco influenzale, Holdener, che sembra in crescita di condizione e Hansdotter che non sta attraversando il suo migliore momento di forma

17.42: Buonasera agli appassionati di sci alpino. Secondo slalom speciale nel giro di tre giorni per la Coppa del Mondo al femminile con la solita favorita numero uno, Mikaela Shiffrin che punta al secondo successo nel 2019

Foto Cristiano Barni