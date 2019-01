Ciclismo, RCS Sport pensa a un Giro di Sicilia? Una corsa a tappe per riportare spettacolo nell’isola

La Sicilia potrebbe tornare protagonista nel ciclismo che conta. Come riporta l’Ansa, infatti, si starebbe pensando di riesumare la Settimana Internazionale ciclistica di Sicilia: la corsa ideata da Ciccio Ingrillì era un appuntamento tradizionale negli anni ’80 e ’90 insieme al Trofeo Pantalica e al Giro dell’Etna ma poi venne sospesa nel 1994 per lasciare spazio ai Mondiali di ciclismo che coinvolsero l’isola e non venne più riproposta.

Un nuovo “Giro di Sicilia” potrebbe però tornare per iniziativa di RCS Sport, la società organizzatrice di Giro d’Italia, Milano-Sanremo, Giro di Lombardia e Tirreno-Adriatico. Il territorio siculo è rimasto fuori dal percorso della Corsa Rosa 2019 ma magari dal prossimo anno gli appassionati potranno gustarsi un appuntamento speciale con alcuni dei migliori atleti in circolazione (difficile infatti trovare uno spazio nel calendario della stagione appena incominciata).

Foto: Valerio Origo