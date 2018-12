Sci alpino, le gare di oggi a St. Moritz e Val d’Isere (8 dicembre): gli orari e come vederle in tv

La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 saluta il nord America e torna in Europa per sbarcare in Val d’Isére, sulle Alpi francesi, per quanto riguarda gli uomini, ed a Sankt Moritz, in Svizzera, per quanto riguarda le donne. Per queste ultime saranno in programma un Supergigante nella giornata di sabato, ed il primo parallelo della stagione nella giornata successiva, mentre gli uomini saranno pronti per due prove tecniche, il gigante sabato, e lo speciale domenica, con Marcel Hirscher che proverà subito ad allungare in classifica generale, puntando alla doppietta, contro il solito Henrik Kristoffersen.

Di seguito il calendario completo e tutti gli orari dei fine settimana di Val d’Isére e Sankt Moritz, valevoli per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv, come sempre, da RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancheranno le consuete DIRETTE LIVE scritte su OA Sport.

PROGRAMMA CDM MASCHILE VAL D’ISERE

Sabato 8 dicembre

ore 10.00 prima manche gigante

ore 13.00 seconda manche gigante

Domenica 9 dicembre

ore 9.30 prima manche speciale

ore 12.30 seconda manche speciale

PROGRAMMA CDM FEMMINILE SANKT MORITZ

Sabato 8 dicembre

ore 11.15 Supergigante

Domenica 9 dicembre

ore 13.30 Parallelo

