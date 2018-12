Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Semmering. Vittorie per Compagnoni e Putzer, ultimo podio azzurro di Manuela Moelgg

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ritorna dopo Natale con due gare a Semmiring. In Austria sono in programma tra il 28 ed il 29 dicembre un gigante ed uno slalom. Si torna a gareggiare nel distretto di Neunkirchen dopo due anni dall’ultima volta ed in quell’occasione ci fu un incredibile dominio di Mikaela Shiffrin. L’americana riuscì a firmare una clamorosa tripletta, imponendosi in due giganti ed uno slalom. Il primo dei due giganti è anche l’ultima gara che ha visto un’azzurra salire sul podio a Semmering, con Manuela Moelgg che chiuse al terzo posto dietro alla nativa di Vail e alla francese Tessa Worley.

Un podio arrivato otto anni dopo quello conquistato dalla stessa Moelgg nel 2008. Quella è una delle tante gare che hanno lasciato un po’ di amaro in bocca all’altoatesina, che non riuscì a centrare quella vittoria cercata poi per tutta la carriera e alla fine mai trovata. La nativa di Brunico aveva chiuso al comando la prima manche, ma nella seconda subì la rimonta di Kathrin Zettel, che vinse con centesimi sulla nostra portacolori.

Per tornare ad una vittoria italiana bisogna addirittura andare al 2002 e quello fu un anno davvero eccezionale per la squadra azzurra. Una doppietta indimenticabile sul podio con il trionfo di Karen Putzer davanti alla croata Janica Kostelic e alla connazionale Denise Karbon, che condivise la terza piazza insieme alla beniamina di casa Nicole Hosp.

Il primo trionfo dell’Italia a Semmering è datato 1996 e a coglierlo fu Deborah Compagnoni. La straordinaria e leggendaria campionessa azzurra vinse in slalom davanti alla francese Patricia Chauvet ed alla neozelandese Claudia Riegler. Una vittoria arrivata dopo il secondo posto del giorno prima, quando la valtellinese si arrese solamente alla svedese Pernilla Wiberg.

Foto: Cristiano Barni/Shutterstock