Sci alpino, Coppa del Mondo Madonna di Campiglio 2018: data, programma, orari e tv. Il calendario completo

La Coppa del Mondo si avvicina alle festività natalizie e si fa un gradito regalo: lo speciale di Madonna di Campiglio. Sulla splendida pista 3-Tre, infatti, andrà in scena la gara tra i pali stretti, in notturna, per uno spettacolo davvero incredibile sulle nevi italiane.

Questa gara, che non sempre è presente nel programma della Coppa del Mondo, si disputa per il quinto anno consecutivo e, come ogni grande pista che si rispetti, vanta un albo d’oro di eccezione. Un anno fa il trionfo fu di Marcel Hirscher (che vinse anche nel 2012), mentre le due edizioni precedenti erano andate a Henrik Kristoffersen, prima del successo di fine 2014 di Felix Neureuther.

Questa splendida gara sulla neve di Madonna di Campiglio, sarà trasmessa in diretta tv, come sempre, da RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA CDM MADONNA DI CAMPIGLIO

Sabato 22 dicembre

ore 15.45 prima manche slalom speciale

ore 18.45 seconda manche slalom speciale

Foto: Marcel Hirscher nicepix4u / Shutterstock.com