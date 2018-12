Pallanuoto, Serie A1 2019: Pro Recco batte e aggancia in vetta Brescia. BPM a -3, pari il derby di Sicilia

Una partita stupenda Pro Recco-Brescia, piatto forte dell’undicesima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto: i liguri trovano l’aggancio dopo aver rimontato e battuto i lombardi per 12-11 in una sfida emozionante. Ne approfitta la BPM, che passa per 4-8 in trasferta contro il Napoli, e recupera punti punti pesanti portandosi a -3 dalla vetta.

Nella corsa al quarto posto la Florentia crolla 12-7 fuori casa contro la Lazio, mentre il Posillipo ringrazia ed opera il sorpasso, battendo facilmente per 11-6 il Bogliasco. Il derby di Sicilia si rivela ostico per l’Ortigia, che impatta per 11-11 con il Catania, mentre fa bottino pieno il Trieste che supera di misura il Savona, sconfitto per 5-4. Gran vittoria esterna per il Quinto, che passa per 11-13 in casa della Roma e può sognare il quarto posto.

Di seguito il programma completo del prossimo turno della Serie A1 di pallanuoto.

11^ Giornata – sabato 22 dicembre 2018

C.C. NAPOLI – BANCO BPM SPORT MANAGEMENT 4-8

NUOTO CATANIA – C.C. ORTIGIA 11-11

S.S. LAZIO NUOTO – R.N. FLORENTIA 12-7

C.N. POSILLIPO – BOGLIASCO BENE 11-6

PALLANUOTO TRIESTE – R.N. SAVONA 5-4

PRO RECCO N e PN – A.N. BRESCIA 12-11

ROMA NUOTO – IREN GENOVA QUINTO 11-13

Classifica

1 AN BRESCIA 30

1 PRO RECCO 30

3 SPORT MANAGEMENT 27

4 CN POSILLIPO 20

5 RN FLORENTIA 18

5 IREN GENOVA QUINTO 18

7 CC ORTIGIA 17

8 SS LAZIO NUOTO 13

9 ROMA NUOTO 12

9 CC NAPOLI 12

9 PALLANUOTO TRIESTE 12

12 RN SAVONA 10

13 NUOTO CATANIA 7

14 BOGLIASCO BENE 1

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Renzo Brico