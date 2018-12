Motocross, Calendario Mondiale 2019: le date e il programma dei 20 Gran Premi. Come vederli in tv

Saranno ben 20 gli appuntamenti del Mondiale Motocross 2019, l’occasione per rivedere in scena lo strepitoso duello tra il nuovo campione del mondo Jeffrey Herlings ed il nostro Tony Cairoli.

Il campionato prenderà il via nel primo weekend di marzo con il Gran Premio di Argentina a Neuquèn prima di altre due tappe nel mese, in Gran Bretagna e Olanda. Due fine settimana di gara in aprile, tra il primo appuntamento italiano di Pietramurata, prima di sbarcare a Hong Kong. Calendario fittissimo a maggio con ben 4 date. I protagonisti della MXGP saranno di scena in Cina, ancora in Italia (sede ancora da decidere) quindi in Portogallo e Francia.

Si arriva a giugno, con altre tre tappe, Russia, Lettonia e Germania, quindi a luglio toccherà alla doppia tappa indonesiana (il secondo GP sarà di Asia) quindi si chiuderà in Repubblica Ceca. Non ci sarà sosta in estate, e ad agosto vedremo ancora tre uscite, tra Belgio, Svizzera e Svezia. Si chiuderà a settembre con gli ultimi appuntamenti di Turchia, Italia e Motocross delle Nazioni, che sancirà la fine dell’anno il 29 settembre.

IN TV – Il Mondiale MXGP sarà visibile su Eurosport (sul canale Eurosport2, canale 211, a seconda dei palinsesti)

IL CALENDARIO COMPLETO DEL MONDIALE MXGP 2019

Foto: Valerio Origo