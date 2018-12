Lazio-Eintracht Francoforte, Europa League 2019: programma, orario e tv. Le probabili formazioni

Siamo giunti all’ultima giornata della fase a gironi dell‘Europa League 2018-2019, e la Lazio già certa del secondo posto scenderà in campo giovedì 13 dicembre 2018 alle ore 18:55 per affrontare l’Eintracht Francoforte, capolista del gruppo H.

La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, al canale 251, dove sarà presente un ampio pre e post partita, mentre sarà visibile per gli abbonati anche in streaming su Sky Go.

Le probabili formazioni:

Lazio (3-5-1-1) – Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic, Durmisi; Correa; Immobile

Eintracht (3-4-1-2) – Trapp; Russ, Hasebe, Falette; Da Costa, De Guzman, Fernandes, Kostic; De Souza; Haller, Rebic

Il programma della sfida:

Giovedì 13 dicembre 2018

Ore 18:55 Lazio-Eintracht Francoforte

Sky Sport 251, Sky Go

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock