Lazio-Eintracht Francoforte 1-2, Europa League 2019: sconfitta indolore per i biancocelesti, i tedeschi si impongono in rimonta

All’Olimpico la Lazio non riesce ad uscire dal momento negativo e viene sconfitta in rimonta 2-1 dall’Eintracht Francoforte nell’ultima sfida della fase a gironi dell’Europa League. Un risultato comunque ininfluente per il cammino dei biancocelesti, che si qualificano ai sedicesimi come secondi in classifica, mentre i tedeschi chiudono a punteggio pieno il Gruppo H. Per la squadra di Inzaghi si tratta però della sesta partita senza vittorie tra campionato e coppa.

Primo tempo molto bloccato e con poche emozioni. La Lazio prova a spingere di più, ma non riesce a concretizzare arrivata in area di rigore, mentre l’Eintracht fa tanto possesso palla a centro campo, ma senza trovare sbocchi. L’inerzia del match cambia totalmente nel secondo tempo e al 56′ i biancocelesti passano in vantaggio con Correa, che riceve palla da Luis Alberto, entra in area e davanti al portiere non sbaglia, insaccando in rete sul secondo palo. Momento poi di tensione con un lanciano in campo di petardi dei tifosi tedeschi, che costringono le forze dell’ordine ad intervenire. Al 65’ arriva il gol del pareggio con una magia di Gacinovic che dalla distanza calcia alla perfezione e mette il pallone all’incrocio dei pali. Momento di black-out per la squadra di Inzaghi, che al 71’ subisce la rimonta tedesca con l’uno-due tra Gacinovic e Haller, che spedisce in rete il gol del definitivo 2-1.













