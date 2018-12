Europa League 2019, oggi il sorteggio dei sedicesimi. Le fasce e le possibili avversarie di Inter, Lazio e Napoli. Le stellette di difficoltà

La fase a gironi dell’Europa League di calcio si è conclusa: dopo le sei giornate ventiquattro squadre (più le otto retrocesse dalla Champions League) hanno staccato il pass per i sedicesimi di finale. Essendo stato completato il quadro delle migliori squadre della seconda competizione d’Europa, ora si terrà il sorteggio: la cerimonia avrà luogo a Nyon, in Svizzera, oggi, lunedì 17 dicembre, alle ore 13.00. Le teste di serie saranno le vincitrici dei dodici raggruppamenti e le quattro migliori retrocesse dalla Champions League, che non potranno incrociare squadre della stessa nazionalità (e, per quelle provenienti dall’Europa League, quella già incontrata nel girone).

Le squadre teste di serie sono: Arsenal (Inghilterra), Chelsea (Inghilterra), Dinamo Zagabria (Croazia), Dinamo Kiev (Ucraina), Salisburgo (Austria), Zenit San Pietroburgo (Russia), Villarreal (Spagna), Genk (Belgio), Siviglia (Spagna), Bayer Leverkusen (Germania), Betis Siviglia (Spagna), Benfica (Portogallo), Valencia (Spagna), Inter, Napoli ed Eintracht Francoforte (Germania).

Le squadre non teste di serie sono: BATE (Bielorussia), Celtic (Scozia), Club Bruges (Belgio), Fenerbahçe (Turchia), Galatasaray (Turchia), Krasnodar (Russia), Malmoe (Svezia), Olympiacos (Grecia), Rapid Vienna (Austria), Rennes (Francia), Sporting (Portogallo), Shakhtar Donetsk (Ucraina), Slavia Praga (Repubblica Ceca), Viktoria Plzeň (Repubblica Ceca), Zurigo (Svizzera) e Lazio.

Per le regole precedentemente esposte, Inter e Napoli non potranno trovare la Lazio, inoltre i biancocelesti eviteranno sicuramente anche l’Eintracht Francoforte: dunque sono quindici le possibili avversarie di nerazzurri e partenopei, mentre scendono a tredici per i capitolini.

Possibili avversarie di Inter e Napoli ai sedicesimi

BATE (Bielorussia)

Celtic (Scozia)

Club Bruges (Belgio)

Fenerbahçe (Turchia)

Galatasaray (Turchia)

Krasnodar (Russia)

Malmoe (Svezia)

Olympiacos (Grecia)

Rapid Vienna (Austria)

Rennes (Francia)

Sporting (Portogallo)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Viktoria Plzeň (Repubblica Ceca)

Zurigo (Svizzera)

Possibili avversarie della Lazio ai sedicesimi



Arsenal (Inghilterra)

Chelsea (Inghilterra)

Dinamo Zagabria (Croazia)

Dinamo Kiev (Ucraina)

Salisburgo (Austria)

Zenit San Pietroburgo (Russia)

Villarreal (Spagna)

Genk (Belgio)

Siviglia (Spagna)

Bayer Leverkusen (Germania)

Betis Siviglia (Spagna)

Benfica (Portogallo)

Valencia (Spagna)

Europa League 2018-2019

Sedicesimi di finale

Sorteggio: 17 dicembre 2018 (a Nyon, ore 13.00)

Andata: 14 febbraio 2019 (ore 21.00)

Ritorno: 21 febbraio 2019 (ore 21.00)

