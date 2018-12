Coppa Davis, Calendario 2019: le date e il programma. Primo turno a febbraio, poi la nuova fase finale

La nuova Coppa Davis, avversata dalla grande maggioranza degli appassionati di tennis di tutto il mondo, ma avallata dall’ITF sotto la spinta del gruppo Kosmos, prenderà il via con tante differenze rispetto al recente passato, con l’ultima finale vinta dalla Croazia sulla Francia allo Stade Pierre Mauroy di Lilla.

Con la nuova formula il weekend del primo turno durerà due giorni invece che tre, con partite al meglio dei due set su tre e doppio che diventa quinto match da terzo che era. I succitati primi turni saranno 24, con 12 squadre nazionali che andranno a unirsi alle 6 (Spagna, Francia, Stati Uniti, Croazia, semifinaliste del 2018, più le wild card Argentina e Gran Bretagna) già qualificate per la fase finale della Caja Magica di Madrid, che l’ITF ha deciso di rinominare Davis Cup Finals. A questo punto, le 18 nazioni coinvolte saranno divise in sei gruppi da tre. Si qualificheranno per i quarti le prime di ogni girone più le due migliori seconde.

Di seguito il programma dettagliato del nuovo format che assegnerà la storica Insalatiera, dal primo turno alla finale. I diritti tv per l’Italia appartengono a Supertennis.

VENERDI’ 1 FEBBRAIO

Primi turni (con India-Italia)

SABATO 2 FEBBRAIO

Primi turni (con India-Italia)

LUNEDI’ 18 NOVEMBRE

Partite dei gironi eliminatori

MARTEDI’ 19 NOVEMBRE

Partite dei gironi eliminatori

MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE

Partite dei gironi eliminatori

GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE

Partite dei gironi eliminatori

VENERDI’ 22 NOVEMBRE

Quarti di finale

SABATO 23 NOVEMBRE

Semifinali

DOMENICA 24 NOVEMBRE

Finale

