Biathlon oggi, Inseguimenti Nove Mesto 2018: programma, orari e tv. Gli ordini di partenza

Prosegue a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019: oggi, sabato 22 dicembre, a partire dalle ore 17.00 è in programma la 10 km pursuit femminile, che sarà preceduta, alle ore 15.00, dalla 12.5 km pursuit maschile. Saranno al via sei azzurri, equamente distribuiti tra uomini e donne.

Di seguito il programma completo della 12.5 km pursuit maschile e della 10 km pursuit femminile di Hochfilzen con gli orari e le startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport 1. Prevista anche la diretta in streaming tramite Eurosport Player. OASport, inoltre, vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della gara austriaca.

PROGRAMMA GARE NOVE MESTO 2018

Sabato 22 dicembre

22 dicembre 2018 ore 15:00 12.5 km pursuit maschile

22 dicembre 2018 ore 17:00 10 km pursuit femminile

LA STARTLIST DELLA PURSUIT MASCHILE DI NOVE MESTO



1 BOE Johannes Thingnes NOR

2 LOGINOV Alexander RUS

3 PONSILUOMA Martin SWE

4 WEGER Benjamin SUI

5 DESTHIEUX Simon

6 EBERHARD Julian AUT

7 GUIGONNAT Antonin FRA

8 BOE Tarjei NOR

9 L’ABEE-LUND Henrik NOR

10 BJOENTEGAARD Erlend NOR

11 DOLL Benedikt GER

12 FILLON MAILLET Quentin FRA

13 EDER Simon AUT

14 MALYSHKO Dmitry RUS

15 DALE Johannes NOR

16 FAK Jakov SLO

17 PEIFFER Arnd GER

18 ELISEEV Matvey RUS

19 PIDRUCHNYI Dmytro UKR

20 KRCMAR Michal CZE

20 GOW Christian CAN

22 KUEHN Johannes GER

23 MORAVEC Ondrej CZE

24 REES Roman GER

25 ERMITS Kalev EST

26 YEREMIN Roman KAZ

27 ILIEV Vladimir BUL

27 MONTELLO Giuseppe ITA

29 SCHEMPP Simon GER

30 GARANICHEV Evgeniy RUS

31 NELIN Jesper SWE

32 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR

33 BURNOTTE Jules CAN

34 PRYMA Artem UKR

35 SEMENOV Sergii UKR

36 CLAUDE Florent BEL

37 ANEV Krasimir BUL

38 GOW Scott CAN

39 HOFER Lukas ITA

40 NORDGREN Leif USA

41 CHENAL Thierry ITA

42 SZCZUREK Lukasz POL

43 FOURCADE Martin FRA

44 KAZAR Matej SVK

45 JACQUELIN Emilien FRA

46 SEPPALA Tero FIN

47 LAZOUSKI Dzmitry BLR

48 STVRTECKY Jakub CZE

49 YALIOTNAU Raman BLR

50 DOVZAN Miha SLO

51 DOHERTY Sean USA

52 SAMUELSSON Sebastian SWE

53 TACHIZAKI Mikito JPN

54 GRONMAN Tuomas FIN

55 PUCHIANU Cornel ROU

56 COOPER Travis USA

57 STROLIA Vytautas LTU

58 STENERSEN Torstein SWE

59 GERDZHIKOV Dimitar BUL

60 OZAKI Kosuke JPN

LA STARTLIST DELLA PURSUIT FEMMINILE DI NOVE MESTO



1 ROEISELAND Marte Olsbu NOR

2 DAHLMEIER Laura GER

3 FIALKOVA Paulina SVK

4 CHEVALIER Anais FRA

5 HAECKI Lena SUI

6 OEBERG Hanna SWE

7 SEMERENKO Vita UKR

8 ZBYLUT Kinga POL

9 WIERER Dorothea ITA

10 STARYKH Irina RUS

11 KUZMINA Anastasiya SVK

12 BEAUDRY Sarah CAN

13 PIDHRUSHNA Olena UKR

14 MERKUSHYNA Anastasiya UKR

15 SEMERENKO Valj UKR

16 PREUSS Franziska GER

17 LUNDER Emma CAN

18 VITTOZZI Lisa ITA

19 VITKOVA Veronika CZE

20 KRYUKO Iryna BLR

21 HILDEBRAND Franziska GER

22 HINZ Vanessa GER

23 ECKHOFF Tiril NOR

24 BESCOND Anais FRA

25 BENDIKA Baiba LAT

26 EGAN Clare USA

27 HORCHLER Karolin GER

28 SIMON Julia FRA

29 CHARVATOVA Lucie CZE

30 HAUSER Lisa Theresa AUT

31 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS

32 SANFILIPPO Federica ITA

33 AYMONIER Celia FRA

34 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR

35 SCHWAIGER Julia AUT

36 BRORSSON Mona SWE

37 PERSSON Linn SWE

38 MOROZOVA Anastasiia RUS

39 DUNKLEE Susan USA

40 HOJNISZ Monika POL

41 DZHIMA Yuliia UKR

42 TACHIZAKI Fuyuko JPN

43 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR

44 MAGNUSSON Anna SWE

45 HERRMANN Denise GER

46 TANG Jialin CHN

47 GHILENKO Alla MDA

48 PUSKARCIKOVA Eva CZE

49 FIALKOVA Ivona SVK

50 KRUCHINKINA Irina BLR

51 ZHANG Yan CHN

52 REID Joanne USA

53 BRAISAZ Justine FRA

54 CRAWFORD Rosanna CAN

55 KLEMENCIC Polona SLO

56 SOLEMDAL Synnoeve NOR

57 GASPARIN Elisa SUI

58 MAKARAINEN Kaisa FIN

59 OJA Regina EST

60 NILSSON Emma SWE

