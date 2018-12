Basket femminile, 9a giornata Serie A1: derby veneto per la Reyer Venezia, Schio ospita Empoli

Nona giornata del campionato di basket femminile. La capolista Reyer Venezia sarà protagonista del derby veneto contro la Fila San Martino di Lupari. Venezia è a punteggio pieno e vuole proseguire la sua striscia vincente contro la quarta forza del campionato. San Martino, infatti, sogna il grande colpo in trasferta e di provare ad agganciare almeno una delle due formazioni che le sono davanti.

Il Famila Schio vuole tornare alla vittoria dopo un periodo difficile. In Eurolega è arrivata la quinta sconfitta di fila e nell’ultimo turno di campionato è arrivato un ko con San Martino. Questa domenica l’occasione per riconquistare i due punti è ghiotta visto che le venete affronteranno in casa la Use Scotti Empoli.

A pari punti con Schio c’è una sempre più sorprendente Elcos Broni e le lombarde saranno protagoniste nel posticipo della domenica sera contro la Meccanica Nova Vigarano, che va alla ricerca di due punti per uscire dalla zona bassa della classifica.

Sfida molto avvincente tra la Dike Basket Napoli e il Gesam Gas&Luce Lucca: le campane devono sempre convivere con i problemi extra campo, ma stanno comunque disputando un campionato di vertice, mentre le toscane hanno bisogno di una vittoria per rilanciarsi. A dieci punti c’è anche la Passalacqua Ragusa, che sarà ospite della Fixi Torino in un match importante per entrambe le squadre. Scontro salvezza fondamentale quello tra la Treofan Givova Battipaglia e l’Allianz Geas Sesto San Giovanni.

Questo il riepilogo della nona giornata (tutte le partite domenica 9 Dicembre)

ore 16.00 Umana Reyer Venezia – Fila San Martino di Lupari

ore 18.00 Treofan Givova Battipaglia – Allianz Geas Sesto San Giovanni

ore 18.00 Iren Fixi Torino – Passalacqua Ragusa

ore 18.00 Famila Wuber Schio – Use Scotti Rosa Empoli

ore 18.00 Dike Basket Napoli – Gesam Gas&Luce Lucca

ore 19.00 Meccanica Nova Vigarano – Elcos Broni













