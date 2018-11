Volley femminile, serie A1 2018-2019. Quarta giornata: largo alle inseguitrici nel giorno della Supercoppa

Big match rimandato per Supercoppa tra le due squadre che il big match lo dovevano giocare. Mentre Conegliano e Novara si contendono il primo trofeo della stagione e la terza capolista Busto Arsizio osserva il turno di riposo, la quarta giornata di serie A1 donne offre comunque tanti spunti interessanti.

Fari puntati su Scandicci dove la Savino del Bene, due vittorie e una sconfitta contro Novara finora, punta a raggiungere la vetta (provvisoria) della classifica ospitando il Club Italia ancora a caccia del primo punto stagionale ma squadra sempre pericolosa da affrontare.

La Pomì Casalmaggiore reduce dal bel successo di Firenze dove si affrontavano due delle pretendenti al ruolo di outsider regina del campionato, quella che assieme alle “designate” Conegliano, Novara e Scandicci, sarà protagonista nella top four della graduatoria, ospita la Bosca San Bernardo Cuneo ridimensionato una settimana fa da Scandicci dopo il bel successo nel derby di Chieri. Markovic, Van Hecke e Zambelli le attaccanti da tenere d’occhio in casa piemontese.



La matricola terribile Banca Valsabbina Millenium Brescia non vuole smettere di sognare e affronta la trasferta di Filottrano con la speranza di conquistare i tre punti che le permetterebbero per una settimana di occupare la prima posizione (in coabitazione con altre squadre) del massimo campionato italiano.

La Saugella Monza, dopo la netta sconfitta casalinga subita contro Conegliano, prova a rialzare la testa ospitando la Reale Mutua Fenera Chieri che è ancora ferma al palo ed ha conquistato un solo set in tre partite disputate. Stessa situazione della nobile decaduta Zanetti Bergamo che ospita un arrabbiato Bisonte Firenze, reduce dalla sconfitta casalinga con Casalmaggiore e desideroso di riscatto.