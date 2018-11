Volley femminile, Serie A1 2018-2019, ottava giornata. Novara con Monza per proseguire la fuga, Conegliano con il Club Italia per risollevarsi

C’è una fuga in atto e porta la firma della Igor Gorgonzola Novara dopo sette turni di campionato completati. È vero che la capolista deve ancora osservare il turno di riposo ma è anche vero che la vittoria di mercoledì a Treviso contro Conegliano ha cambiato le forza in campo nel massimo torneo femminile e ora è sfida aperta alle campionesse in carica.

A testare la solidità della capolista piemontese che può contare su una Egonu in forma stratosferica, sarà nell’ottavo turno la Saugella Monza reduce dalla sconfitta interna al tie break con Scandicci e finora alle prese con una discontinuità di base che non sempre le ha permesso di giocarcela alla pari contro i top team.

La Imoco Conegliano si lecca le ferite dopo la sanguinolenta sconfitta interna nel big match di mercoledì sera e attende l’arrivo a Treviso delle azzurre del Club Italia a cui spesso finora è mancato il centesimo per fare l’Euro e conquistare la prima vittoria in serie A1, a partire proprio dalla difficile sfida interna di domenica scorsa con Busto Arsizio.

A proposito, le lombarde dell’Unet E-Work daranno vita al PalaYamamay assieme alla Savino del Bene Scandicci alla sfida sulla carta più accattivante della giornata che mette di fronte la seconda forza del campionato e la quinta: una vittoria in questa partita potrebbe dare a chi la otterrà la spinta giusta per puntate quantomeno alla terza piazza finale in regular season. Impegno casalingo per la Pomì Casalmaggiore che non vuole uscire dalla top four del campionatole deve fare attenzione al desiderio di rivalsa della Banca Valsabbina Millenium Brescia che, dopo un avvio spumeggiante, arriva da due brucianti sconfitte casalinghe e dal turno di riposo.

Arrivano da due sconfitte consecutive sia la Bosca San Bernardo Cuneo, sia Il Bisonte Firenze che si affrontano in una sfida molto importante per entrambe, mentre va a caccia del tris di successi consecutivi la Zanetti Bergamo che ospita una Lardini Filottrano che, ancora una volta, non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo di sparring partner e venderà cara la pelle.