Volley femminile, Nations League 2019: l’Italia giocherà un tappa a Perugia, azzurre in campo dopo i Mondiali

L’Italia giocherà a Perugia una tappa della Nations League 2019 di volley femminile. La notizia arriva direttamente da Peppino Lomurno, Presidente del CR Umbria che si è esposto in una dichiarazione rilasciata al Corriere dell’Umbria: “Si tratta di un evento senza precedenti per la città e per l’intera regione perché non parliamo di giovanili ma di prima squadra. Quella squadra che ha fatto sognare milioni di italiani fino a guadagnarsi le prime pagine di tutti i giornali“.



Le vicecampionesse del mondo scenderanno in campo al PalaEvangelisti tra martedì 11 e giovedì 13 giugno (ricordiamo che i weekend sono riservati alla competizione maschile) per affrontare Russia, Bulgaria e Corea del Sud: si preannuncia il pienone per sostenere le azzurre che utilizzeranno la competizione itinerante per preparsi al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e agli Europei. Ricordiamo che l’Italia avrà il diritto di giocare in casa un’altra tappa, quella del 28-30 maggio: le ultime indiscrezioni parlerebbero del PalaVerde di Treviso.

