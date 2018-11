Volley, Europei 2019: il calendario completo. Quando si gioca? Date, programma, orari e tv

Gli Europei 2019 di volley maschile si disputeranno dal 12 al 29 settembre e per la prima volta nella storia verranno ospitati da ben quattro Nazioni differenti con la partecipazione di 24 squadre (contro le 16 delle ultime edizioni). Francia, Slovenia, Belgio, Olanda organizzeranno la massima rassegna continentale che è già entrata di diritto nella storia di questo sport. Gli atti conclusivi dell’evento si svolgeranno all’AccorHotels Arena di Parigi, nella capitale transalpina verranno incoronati i Campioni d’Europa al termine di una manifestazione che si preannuncia di altissimo livello tecnico anche se l’allargamento della partecipazione regalerà necessariamente anche alcuni incontri di basso livello.



L’Italia è già qualificata e cercherà di essere assoluta protagonista, gli azzurri proveranno a lottare per le medaglie insieme alla Russia che difenderà il titolo, alla Polonia Campionessa del Mondo, alla solida Serbia, alla temibile Francia padrona di casa, alla rinnovata Germania di Andrea Giani ma senza sottovalutare Slovenia, Belgio e Olanda che possono davvero dire la loro come la Bulgaria. Al momento non si conosce ancora la formula degli Europei 2019 di volley maschile, le qualificazioni si concluderanno il 31 gennaio e al termine si effettuerà il sorteggio per la fase a gironi e solo allora conosceremo il calendario dettagliato della competizione.

EUROPEI 2019 VOLLEY MASCHILE: QUANDO SI GIOCA? CALENDARIO E PROGRAMMA

Gli Europei 2019 di volley maschile si giocheranno dal 12 al 29 settembre. Il calendario del torneo e il programma della rassegna continentale verranno svelati solo nei prossimi mesi.

DOVE SI GIOCANO GLI EUROPEI 2019 DI VOLLEY MASCHILE?

Per la prima volta nella storia la rassegna continentale verrà ospitata da quattro Paesi: Francia, Olanda, Belgio, Slovenia. Gli atti conclusivi degli Europei si giocheranno a Parigi.













Foto: Pier Colombo