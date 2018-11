VIDEO Show delle Farfalle a Tu Si Que Vales, l’Italia della ritmica si esibisce in tv su Canale 5

Grande palcoscenico per le Farfalle che hanno avuto la possibilità di esibirsi a Tu Si Que Vales, il celeberrimo programma campione d’ascolti che va in onda su Canale 5 ogni sabato sera. La Nazionale Italiana di ginnastica ritmica ha messo in mostra tutto il proprio talento con un’esibizione emozionante e unica, proprio come ci hanno abituato a fare nel corso degli anni in gara. Alessia Maurelli e compagne si sono scatenati davanti al pubblico e ai giudici Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Di seguito il VIDEO dell’esibizione delle Farfalle a Tu Si Que Vales.













Foto: Pier Colombo