VIDEO Federica Pellegrini lancia un messaggio contro la violenza sulle donne

Federica Pellegrini ha lanciato un messaggio importante contro la violenza sulle donne. La Divina ha girato un video per invitare le donne a denunciare gli abusi e a parlare dei maltrattamenti subiti: “Non è normale pensare che non ci riguardi. Chi maltratta una donna va isolato e denunciato, perché questo dramma coinvolge una donna su tre in Italia“. Di seguito il VIDEO pubblicato da Federica Pellegrini sul suo profilo Instagram.













Foto:shutterstock_1146566660