Vela, Coppa America 2021: arrivano 8 nuove iscrizioni. Chi si aggiungerà a Luna Rossa?

Grandissime novità in vista per l’America’s Cup che si disputerà nel 2021 ad Auckland (Nuova Zelanda). Nella notte sono infatti arrivate otto nuove richieste di iscrizione al trofeo sportivo più vecchio del Pianeta: le nuove domande si vanno ad aggiungere a quelle già più volte confermate di Luna Rossa, New York e Ben Ainslie che si sfideranno per la conquista della Prada Cup per poi andare a contendere la Coppa dalle Cento Ghinee a Team New Zealand. Le iscrizioni dovranno essere vagliate ed accettate.



Due domande sono pervenute dall’Italia: una dalla Sardegna ma l’iscrizione è arrivata con uno yacht club di Malta, un’altra arriva da Imperia anche se lo slancio verso la Coppa America sembra essere diminuito nelle ultime settimane. Le altre sfide arrivano dagli USA (2), dalla Norvegia (1), dal Giappone (1), dalla Cina (1) e dall’Olanda (1). Ora però bisognerà capire se effettivamente questi team avranno soldi e risorse tecniche per poter partecipare alla Coppa America, ne sapremo di più nelle prossime settimane: l’appuntamento è per gennaio 2021.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Christopher Halloran / Shutterstock.com