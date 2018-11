Trampolino elastico, Mondiali 2018: i convocati dell’Italia, Flavio Cannone e Dario Aloi a San Pietroburgo

Flavio Cannone e Dario Aloi rappresenteranno l’Italia ai Mondiali 2018 di trampolino elastico che si disputeranno a San Pietroburgo (Russia) dal 7 al 10 novembre. Il DT Giuseppe Cocciaro ha convocato l’icona tricolore di questa disciplina, arruolato per l’Esercito Militare, e il tesserato della Milano 2000. Non nutriamo grandissime ambizioni, la speranza è quella di provare ad accedere almeno in semifinale e di proseguire la corsa verso la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Definiti anche i nostri portacolori per la World Age Competition: Chiara Cecchi (Etruria Prato), Giorgia Giampieri (Art.Chiaravalle), Isabella Murgo e Samuele Patisso Colonna (Milano 2000), Francesca Odasso e Jordi Valle (S.G. Torino), Marco Lavino (Brindisi), Alessandro Marcenaro (Giovanile Ancona) e Marco Tonelli (Alma Juventus Fano).













Foto: Federginnastica