Tennistavolo, Qualificazioni Europei a squadre femminili 2019: Olanda-Croazia 3-0. Italia ancora in corsa, serve l’impresa nei Balcani

L’Italia del tennistavolo femminile tira un grosso sospiro di sollievo: l’Olanda batte la Croazia con un rotondo 3-0 nella quinta giornata del girone di qualificazione agli Europei a squadre del prossimo anno e lascia inalterate le possibilità di passaggio diretto delle azzurre alla rassegna continentale.

L’Italia dovrà vincere in Croazia martedì 4 dicembre, meglio se per 3-0 o 3-1, altrimenti con un successo per 3-2 si darebbe vita ad un complicato calcolo di differenza set e differenza punti. Ovviamente una vittoria croata promuoverebbe la selezione balcanica mandando la nostra Nazionale allo step successivo di qualificazione dove verranno messi in palio gli ultimi posti.

Di seguito tutti i risultati del raggruppamento e la classifica.

Risultati Girone 2 Gruppo A

27 febbraio 2018: Olanda-Italia 3-2

27 marzo 2018: Croazia-Olanda 2-3

22 maggio 2018: Italia-Croazia 2-3

2 ottobre 2018: Italia-Olanda 0-3

20 novembre 2018: Olanda-Croazia 3-0

4 dicembre 2018: Croazia-Italia

Classifica

Olanda 8 punti

Croazia 4 punti

Italia 3 punti













Foto: FITET