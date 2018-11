Tennistavolo, Qualificazioni Europei a squadre 2019: a Terni Italia-Israele. Azzurri già alla seconda fase

L’Italia maschile del tennistavolo domani a Terni alle ore 18.30 ospiterà Israele nella quinta giornata della prima fase delle qualificazioni agli Europei a squadre del 2019. Gli azzurri sono già passati al turno successivo e possono aritmeticamente conquistare la vetta del girone: per la sfida il DT Patrizio Deniso ha convocato Leonardo Mutti, Antonino Amato, Matteo Mutti e Daniele Pinto. Il DT israeliano Isaac Abramov invece ha scelto Michael Tauber, Jonathan Shusterman e Aviv Ben-Ari.

Di seguito tutti i risultati del raggruppamento e la classifica.

Risultati Girone 2 Gruppo B

27 febbraio Israele-Kosovo 3-0

27 febbraio Italia-Norvegia 3-0

27 marzo Israele-Italia 1-3

27 marzo Kosovo-Norvegia 3-0

22 maggio Norvegia-Israele 1-3

22 maggio Italia-Kosovo 3-0

2 ottobre Kosovo-Israele 0-3

4 ottobre Norvegia-Italia 0-3

20 novembre Italia-Israele

20 novembre Norvegia-Kosovo

4 dicembre Israele-Norvegia

4 dicembre Kosovo-Italia

Classifica

Italia 4 vittorie

Israele 3 vittorie

Kosovo 1 vittoria

Norvegia 0 vittorie

Riposa invece l’Italia femminile, spettatrice molto interessata del match tra Olanda e Croazia: c’è bisogno che le Orange vincano anche se sono già qualificate affinché le azzurre possano poi giocarsi il tutto per tutto in terra croata, altrimenti anche la squadra femminile dovrà affrontare un secondo step di qualificazione come gli uomini.

Di seguito tutti i risultati del raggruppamento e la classifica.

Gruppo A

Risultati

27 febbraio 2018: Olanda-Italia 3-2

27 marzo 2018: Croazia-Olanda 2-3

22 maggio 2018: Italia-Croazia 2-3

2 ottobre 2018: Italia-Olanda 0-3

20 novembre 2018: Olanda-Croazia

4 dicembre 2018: Croazia-Italia

Classifica

Olanda 3 vittorie

Croazia 1 vittoria

Italia 0 vittorie













