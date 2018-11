Tennis, Rafael Nadal si è operato alla caviglia: rientro previsto a gennaio

Rafael Nadal si è sottoposto a un intervento chirurgico all’articolazione della caviglia destra. Il mancino di Manacor, che ieri aveva annunciato la sua rinuncia alle ATP Finals di Londra a causa di problemi all’addome e alla caviglia destra, oggi è andato sotto i ferri per rimuovere in artroscopia un cosiddetto “corpo libero”. L’operazione sarebbe andata per il meglio secondo quanto riporta la stampa iberica e, stando alle prime indiscrezioni, il tennista spagnolo potrebbe necessitare di un paio di mesi di recupero: l’obiettivo dell’attuale numero 2 del ranking ATP sarebbe quello di rientrare a gennaio, giocare il torneo di Brisbane in modo da preparare gli Australian Open. Il 2018 è purtroppo stato funestato dagli infortuni per l’iberico che ha disputato in tutto nove tornei del circuito internazionale, vincendo però il Roland Garros per l’undicesima volta in carriera.













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com