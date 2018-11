Tennis, Qualificazioni Next Gen ATP Finals Milano 2018: Liam Caruana piega in Finale Raul Brancaccio e conquista la wild card

Sarà Liam Caruana (n.622 ATP) ad essere parte delle ATP Next Gen Finals (6 – 10 novembre) di tennis. Nell’atto conclusivo delle qualificazioni, che si sono tenute allo Sporting Milano 3 di Basiglio e mettevano in palio la wild card (chiave di accesso al torneo principale), il 21enne romano, che vive in Texas da qualche anno con la sua famiglia, ha sconfitto con il punteggio di 2-4 4-1 4-3(4) 4-3(5) Raul Brancaccio, numero 301 ATP. Un match tiratissimo nel quale la maggior potenza di Caruana è venuta fuori alla distanza, piegando le mire del napoletano. E dunque sarà il giovane Liam a rappresentare il Bel Paese nella Masters dedicato ai giovani del circuito.

Nel primo set Brancaccio è subito partito deciso. Forte di un’ottima profondità con il dritto, il tennista campano ha fatto valere la sua regolarità, strappando il servizio al rivale. Un break decisivo per mandare in archivio il parziale sul 4-2. Nel secondo set il “romano d’America” ha aumentato considerevolmente la velocità della sua palla. Dritto e rovescio si sono fatti più incisivi e Brancaccio ha fatto fatica a controllare l’aggressività del rivale. Una frazione dominata da Caruana e conclusa sul 4-1.

Nel terzo set i colpi del 21enne laziale si sono confermati estremamente potenti ma gli errori non forzati non gli hanno consentito di essere sufficientemente continuo nel proprio tennis. Non è un caso che sia stato il napoletano ad avere sulla racchetta la chance per far proprio il set, cancellata però da Liam con uno splendido ace. Si è andati al tie-break e lo strappo in apertura del romano è stato letale per il campano. Sul 7-4 Caruana ha messo la freccia nel computo delle frazioni. Nel quarto set entrambi i tennisti hanno giocato a tutto braccio e l’epilogo al tie-break è stato inevitabile per l’equilibrio messo in mostra. Ancora una volta è stato il ragazzo del Texas a prevalere (7-5), concludendo il confronto in maniera trionfale.













Foto: Paolo Bona / Shutterstock