Tennis, Qualificazioni Next Gen ATP Finals Milano 2018: Brancaccio spazza via Dalla Valle, Caruana rimonta Giacomini

Vanno in archivio le semifinali del tabellone cadetto delle Next Gen ATP Finals: disputati oggi i due match che delineano i contendenti per un posto nel tabellone principale, assieme ai Next Gen più forti del pianeta in questa stagione. A sfidarsi per la wild card italiana saranno Raul Brancaccio e Liam Caruana.

Raul Brancaccio, numero uno del seeding, supera Enrico Dalla Valle con un periodico 4-2 4-2 4-2. Nella prima due partita ad essere decisivo è il terzo gioco, quando Brancaccio trova il break che vale il set. Nella seconda e nella terza frazione invece lo strappo arriva nel corso del quinto game con il numero uno che dopo aver allungato chiude senza patemi d’animo in entrambe le circostanze.

Domani si giocherà la finale con Liam Caruana, che rimonta Luca Giacomini, il quale, dopo aver sfruttato il forfait di Moroni per entrare in tabellone, sfiora il colpaccio ma si arrende con lo score di 3-4 (5) 3-4 (6) 4-2 4-0 4-1. Dopo aver incamerato i primi due parziali al tie break Giacomini si fa raggiungere e nel quinto set non ha più la forza di reagire subendo un parziale di 9-1 negli ultimi dieci giochi.

Risultati semifinali

Brancaccio (1) b. Dalla Valle 4-2 4-2 4-2

Caruana b. Giacomini 3-4 (5) 3-4 (6) 4-2 4-0 4-1

Programma finale

domenica 4 novembre ore 15.00

Brancaccio (1) c. Caruana













