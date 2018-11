Tennis, Qualificazioni Next Gen 2018: Raul Brancaccio e Liam Caruana si contendono un posto tra i “grandi”

Le Qualificazioni alle Next Gen ATP Finals 2018 sono arrivate al loro termine. Oggi si giocherà la finale tra Raul Brancaccio e Liam Caruana ed il vincitore otterrà la wild card per partecipare al torneo in programma a Milano dal 6 al 10 novembre. Un’occasione davvero irripetibile per entrambi, proprio come lo era stato lo scorso anno per Gianluigi Quinzi: per i due giovani azzurri ci sarà la possibilità di giocare contro i migliori coetanei del mondo, provando a carpirne segreti e trucchi per migliorarsi e vivere un’esperienza unica davanti anche a tanto pubblico.

Brancaccio ha confermato i pronostici della vigilia, che lo ponevano prima teste di serie delle Qualificazioni. Il padovano, numero 266 del mondo, ha nettamente sconfitto in semifinale Enrico Dalla Valle con un triplice 4-2; mentre Caruana, che vive in Texas, ha superato in rimonta Luca Giacomini con il punteggio di 3-4 3-4 4-2 4-0 4-1 e proverà a staccare il biglietto per il torneo dei “grandi” dopo averci provato anche nella passata stagione

Anche in queste Qualificazioni si gioca con le stesse regole delle Next Gen ATP Finals. Un format assolutamente innovativo e che comunque ha trovato l’apprezzamento del pubblico: sfide al meglio dei cinque set ma ai quattro game e con tie-break sul 3-3; lo shot clock, killer point sul 40-40 e il no-let, il riscaldamento abbreviato; la nuova policy per il pubblico, libero di entrare e uscire dalle tribune in qualsiasi momento. Non ci saranno invece l’arbitraggio elettronico, il coaching e il nuovissimo ‘towel-rack’, che obbligherà i giocatori a prendersi da soli l’asciugamano, evitando dunque di ricorrere all’aiuto dei raccattapalle

I due protagonisti hanno parlato dell’avversario prima della finale. Caruana è consapevole di dover affrontare un match complicato: “Brancaccio sposta molto bene la palla e si muove molto bene. Ha delle ottime armi per provare a mettermi in difficoltà ma anche io ho le mie carte da giocare e posso creargli diversi problemi. Credo che sarà un match equilibrato e sicuramente tosto“.

La pensa allo stesso modo anche Brancaccio: “Sarà una partita difficilissima, il livello di tutti noi italiani è decisamente buono. Liam ha un gioco brillante e spettacolare, se ne esce con grandi giocate, io punterò più sulla solidità e in ogni caso ce la metterò tutta in campo, come sempre darò il massimo“.













Credits: Christian Bertrand / Shutterstock