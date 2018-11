Tennis, Qualificazioni Next Gen 2018, Finale Raul Brancaccio-Liam Caruana: programma, orari e tv. In palio la wild-card

Le Qualificazioni alle Next Gen ATP Finals 2018 sono arrivate all’ultimo atto. Nella finale, che assegna una wild card per partecipare al torneo in programma a Milano dal 6 al 10 Novembre, saranno Raul Brancaccio e Liam Caruana. Il primo ha nettamente sconfitto Enrico Dalla Valle con un triplo 4-2 4-2 4-2, mentre il secondo ha superato in rimonta Luca Giacomini con il punteggio di 3-4 3-4 4-2 4-0 4-1.

La finale tra Raul Brancaccio e Liam Caruana si giocherà domenica 4 Novembre alle 15.00. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Supertennis e in streaming sul sito di Supertennis. Di seguito il programma completo

IL PROGRAMMA COMPLETO

Domenica 4 Novembre

Ore 15.00: Raul Brancaccio-Liam Caruana

Diretta: Supertennis

Diretta streaming su Eurosport Player e diretta scritta su OA Sport













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo