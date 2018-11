Stefano Baldini critica la riforma sul Coni: “Deve essere spiegata meglio e condivisa”

Foto Stefano De Grandis/LaPresse7/03/2013 Milano, ItaliasportA tu per tu con Stefano Baldini per RCS sport a un mese dalla City Marathon 2013nella foto: Stefano Baldini

“L’autonomia è una regola e va assolutamente rispettata. Se una riforma deve essere fatta nei confronti del Coni, la riforma deve anche essere spiegata meglio e comunque condivisa con chi lo sport lo ha gestito fino a questo momento, in quanto depositario del sistema attuale. Il mio timore è di un cambiamento talmente radicale che nel breve e medio termine rischia di diventare un boomerang per lo sport di alto livello“.

E’ questa l’idea espressa dell’oro olimpico nella maratona ad Atene 2004 Stefano Baldini, all’Ansa, circa la riforma sul Coni preannunciata dal governo che ha alimentato non poche polemiche tra il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Giovanni Malagò e l’asset nostrano: “Questa non è la riforma dello sport italiano, non c’entra nulla. Questo è un discorso in modo elegante di occupazione del Comitato olimpico Italiano. C’è una precisa, fortissima volontà della politica di oggi di trasformare il Comitato, il più prestigioso al mondo. Con la riforma diventa l’ultimo comitato olimpico del mondo: questo è sicuro, certificato, matematico. Conosco perfettamente la materia: nessun comitato al mondo si occupa solo della preparazione olimpica“.

Così si era espresso giorni fa Malagò che aveva bocciato senza mezzi termini questo cambiamento. Una posizione che, con toni diversi, viene supportata anche da Baldini.













Foto: lapresse