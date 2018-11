Sorteggio sedicesimi Europa League 2019: quando si svolge? Data, programma, orari e tv

La fase a gironi dell’Europa League di calcio è entrata nel vivo: dopo la quarta giornata sette squadre hanno già staccato il pass per i sedicesimi di finale, mentre i nomi delle altre qualificate si conosceranno tra il 29 novembre ed il 13 dicembre, quando andranno in scena la quinta e la sesta giornata.

Una volta completato il quadro delle migliori squadre della seconda competizione d’Europa, si terrà il sorteggio: la cerimonia avrà luogo a Nyon, in Svizzera, lunedì 17 dicembre alle ore 13.00 e verrà trasmesso su Sky. Le testa di serie saranno le vincitrici dei vari raggruppamenti e le migliori retrocesse dalla Champions League, che non potranno incrociare squadre della stessa nazionalità e quella già incontrata nel girone.

Il primo turno della fase ad eliminazione diretta si giocherà però dopo la lunga pausa invernale: l’andata si giocherà il 14 febbraio 2019, mentre il ritorno è in programma la settimana seguente, il 21 febbraio 2019. La Lazio è già qualificata ai sedicesimi, mentre il Milan è in corsa con Betis Siviglia ed Olympiacos per due posti. Tutte le partite saranno trasmesse su Sky, mentre TV8 potrà trasmettere una delle partite giocate alle ore 21.00.

Champions League 2018-2019

Ottavi di finale

Sorteggio: 17 dicembre 2018 (a Nyon, ore 13.00)

Andata: 14 febbraio 2019 (ore 21.00)

Ritorno: 21 febbraio 2019 (ore 21.00)













