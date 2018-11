Sorteggio Sedicesimi Europa League 2019, quando si svolge? Data, programma, orari e tv

La fase a gironi dell’Europa League di calcio è entrata nel vivo: dopo la quarta giornata sette squadre tra le quali la Lazio, avevano già staccato il pass per i sedicesimi di finale, mentre i nomi delle altre qualificate si conosceranno tra oggi ed il 13 dicembre, quando andrà in scena la sesta ed ultima giornata.

Una volta completato il quadro delle migliori squadre della seconda competizione d’Europa, si terrà il sorteggio: la cerimonia avrà luogo a Nyon, in Svizzera, lunedì 17 dicembre alle ore 13.00 e verrà trasmesso su Sky. Le testa di serie saranno le vincitrici dei dodici raggruppamenti e le quattro migliori retrocesse dalla Champions League, che non potranno incrociare squadre della stessa nazionalità (e, per quelle provenienti dall’Europa League, quella già incontrata nel girone).

Il primo turno della fase ad eliminazione diretta si giocherà però dopo la lunga pausa invernale: l’andata si giocherà il 14 febbraio 2019, mentre il ritorno è in programma la settimana seguente, il 21 febbraio 2019. La Lazio è già qualificata ai sedicesimi, mentre il Milan è in corsa con Betis Siviglia ed Olympiacos per due posti. Tutte le partite saranno trasmesse su Sky, mentre TV8 potrà trasmettere una delle sfide.

Champions League 2018-2019

Ottavi di finale

Sorteggio: 17 dicembre 2018 (a Nyon, ore 13.00)

Andata: 14 febbraio 2019 (ore 21.00)

Ritorno: 21 febbraio 2019 (ore 21.00)













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: CosminIftode Shutterstock.com