Sollevamento pesi, Mondiali 2018: programma, orari e tv di domenica 4 novembre. Tutti gli azzurri in gara

Oggi si disputerà la quarta giornata dei Campionati del Mondo 2018 di pesistica olimpica in corso di svolgimento ad Ashgabat, in Turkmenistan. L’Italia torna in pedana per una “finale” dopo due giorni con Maria Grazia Alemanno nei -59 kg, in cui l’azzurra proverà ad ottenere un piazzamento di prestigio nell’appuntamento più importante della stagione, il primo evento valido ai fini della qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Nella giornata odierna andranno in scena complessivamente tre gruppi A, tra cui quello dei 67 kg maschili in cui si deciderà il destino di Mirko Zanni nell’ottica di un’eventuale conferma sul podio iridato di strappo dopo il bronzo ottenuto ad Anaheim nel 2017. Zanni ha già gareggiato nel gruppo B mettendo a referto un buono strappo da 140 kg, ma tutti i suoi avversari entreranno in gara con il vantaggio di conoscere la misura ottenuta dal nostro portacolori.

Tutte le gare del programma saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della IWF (la Federazione Internazionale), mentre su Olympic Channel sarà disponibile lo streaming delle tre “finali” di giornata a partire dalle ore 10.25. Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato della quarta giornata dei Mondiali 2018 di sollevamento pesi, con gli orari italiani delle gare.

DOMENICA 4 NOVEMBRE

4.00 81 kg maschile – Gruppo D

6.00 73 kg maschile – Gruppo B

8.00 59 kg femminile – Gruppo B

10.25 67 kg maschile – Gruppo A

13.25 59 kg femminile – Gruppo A (Maria Grazia Alemanno)

15.55 73 kg maschile – Gruppo A

18.00 64 kg femminile – Gruppo D













Foto: FIPE