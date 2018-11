Softball, Europei 2019: decise le sedi, si giocherà in Repubblica Ceca e Polonia

Saranno due i Paesi che ospiteranno gli Europei di softball dal 30 giugno al 6 luglio 2019: la European Softball Federation (ESF) ha infatti assegnato a tre città di due nazioni diverse l’onere dell’organizzazione.

In particolare, la ventunesima edizione della massima rassegna continentale si giocherà principalmente a Ostrava, in Repubblica Ceca, con alcune partite che si terranno a Frydek Mistek, sempre in territorio ceco, e a Rybnik, in Polonia. Vale la pena ricordare che il torneo del 2019 servirà anche a determinare l’accesso al torneo di qualificazione olimpica.

L’ultima edizione, giocata a Bollate nel 2017, ha visto il successo dell’Olanda in finale sull’Italia: è stata, questa, la quattordicesima finale continentale che ha messo di fronte i due Paesi di maggior tradizione in questo sport.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL SOFTBALL

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: FIBS / K73-Oldmanagency