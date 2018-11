Snowboard, Coppa del Mondo Modena-Skipass 2018: Margherita Meneghetti costretta al forfait per un infortunio in allenamento

Margherita Meneghetti non potrà partecipare domani alla gara di Big Air di Modena-Skipass per la Coppa del Mondo di snowboard. La giovane azzurra è stata costretta a dare forfait per questa tappa a causa di infortunio subito durante l’allentamento di giovedì.

La trentina in seguito ad una caduta ha subito un trauma contusivo-distorsivo del rachide cervicale, come evidenziato dagli accertamenti effettuati in ospedale. Meneghetti dovrà quindi saltare la gara e restare a riposo per alcune settimane prima di poter tornare ad allenarsi.













Foto: Pier Colombo