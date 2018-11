Short track, Coppa del Mondo 2018-2019: brilla la staffetta maschile, gli azzurri sono in finale!

Seconda giornata di gare nella tappa di Coppa del Mondo di short track a Salt Lake City. Un sabato dove l’Italia festeggia il grande risultato ottenuto dalla staffetta maschile. Il quartetto composto da Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Andrea Cassinelli e Mattia Antonioli ha conquistato l’accesso alla finale ed oggi si giocherà un piazzamento sul podio. Gli azzurri hanno chiuso al secondo posto dietro alla Cina e davanti alla Polonia in una semifinale caratterizzata anche dalla squalifica del Giappone.

Adesso in finale l’Italia se la vedrà oltre che con la Cina, anche con l’Ungheria e la Russia, che nella loro semifinale hanno sfruttato le squalifiche di Canada e Francia. Un risultato davvero molto importante per gli azzurri, che ottengono punti importanti in chiave qualificazione ai Mondiali.

Purtroppo non è andata altrettanto bene alle azzurre nella staffetta femminile. Il quartetto italiano (Martina Valcepina, Arianna Sighel, Elena Viviani e Cecilia Maffei) ha subito un cartellino giallo da parte dei giudici e dunque è stato squalificato e non potrà nemmeno partecipare alla finale B. Le quattro nazioni che si giocheranno i tre posti sul podio sono Russia, Olanda, Giappone e Corea del Sud.

E’ un inizio di stagione strepitoso per Suzanne Schulting. Dopo la doppietta in quel di Calgary, l’olandese si ripete anche a Salt Lake City, vincendo la prima prova dei 1000m davanti alla russa Sofia Prosvirnova e alla cinese Fan Kexin. Nessuna azzurra è riuscita a raggiungere le semifinali e la migliore è stata Nicole Botter Gomez, che si è fermata nell’ultimo turno dei ripescaggi.

L’ottimo momento dello short track olandese è stato confermato dalla vittoria di Sjinkie Knegt nella prova dei 1500m maschili. Il 29enne di Bantega si è imposto davanti al sudcoreano Lee June Seo e al canadese Steven Dubois. Il migliore tra gli azzurri è stato Tommaso Dotti, che si è spinto fino alle semifinali, ma poi è stato squalificato, vanificando dunque anche un possibile accesso alla finale B.

Si è finalmente sbloccata la Corea del Sud, che cancella lo zero dal numero delle vittorie in questo inizio di Coppa del Mondo. Nei 1500m femminili è arrivata una doppietta, con il successo di Choi Min Jeong davanti alla connazionale Kim Ji Yoo. Terza posizione per la cinese Li Xuan. In casa Italia da segnalare la qualificazione alla semifinale di Cynthia Mascitto, che poi ha chiuso la sua gara al settimo posto.

I 1000m maschili restano un terreno di conquista per l’Ungheria. Dopo la vittoria a Calgary di Liu Shaoang (squalificato nella prova odierna), è arrivata quella di Liu Shaolin Sandor, che si è imposto sul cinese Ren Ziwei e il sudcoreano Park Ji Won. Nessun azzurro è riuscito a raggiungere i quarti di finale.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico