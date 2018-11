Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka 2018: programma, orari e tv. Il calendario del fine settimana

Si apre questa settimana la trentottesima edizione della Coppa del Mondo di sci di fondo. La caccia a Johannes Klaebo per quanto riguarda il settore maschile e a Heidi Weng per quel che concerne il settore femminile riparte dalla Finlandia.

In particolare, nel weekend ci si ritroverà a Ruka, che è la località sciistica sita all’interno del comune di Kuusamo. In questa due giorni tutte le gare previste si svolgeranno con la tecnica classica: al sabato la sprint tanto maschile quanto femminile, alla domenica la 10 km femminile e la 15 km maschile. Questa sarà anche l’occasione per vedere di nuovo all’opera Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani con i rispettivi propositi: per l’uno mantenere il passo da grande protagonista della sprint, per l’altro dar seguito a una buona stagione 2017-18 per fare il salto definitivo tra gli atleti di prima fascia nelle prove sulla distanza. Al femminile, invece, dovranno essere verificati i progressi di Greta Laurent, Anna Comarella e Caterina Ganz.

La Coppa del Mondo di sci di fondo inizierà a Ruka il 24 e 25 novembre. Tutte le gare di questi due giorni saranno visibili in tv sui canali di Eurosport e su RaiSport, oltre che in streaming su Eurosport Player e RaiPlay. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta delle varie competizioni, per non perdersi davvero nulla.

SABATO 24 NOVEMBRE

10.00 Sprint TC – Qualificazioni femmninili

a seguire Sprint TC – Qualificazioni maschili

12.30 Sprint TC femminile – Finale

a seguire Sprint TC maschile – Finale

DOMENICA 25 NOVEMBRE

10.45 10 km TC femminile

12.30 15 km TC maschile