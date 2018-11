Sci alpino, Slalom Levi 2018: le date e gli orari del fine settimana. La programmazione tv

Dopo il classico antipasto stagionale in quel di Soelden, la Coppa del Mondo di sci alpino riparte questo fine settimana e lo fa da Levi in Finlandia, dove sono in programma due slalom. Sabato tocca alle donne, mentre domenica spazio agli uomini, che faranno il loro esordio visto che in Austria non hanno gareggiato a causa del maltempo.

Da una parte Mikaela Shiffrin e dall’altra Marcel Hirscher. Sono loro due i grandi favoriti per la vittoria nella prima gara dell’anno tra i pali stretti. L’americana cerca il primo acuto della sua stagione e dovrà vedersela soprattutto con Wendy Holdener e Petra Vlhova; mentre per l’austriaco previsto il solito spettacolare duello con il norvegese Henrik Kristoffersen.

In casa Italia poche speranze al femminile, dove le azzurre punteranno ad un piazzamento tra le prime dieci, mentre al maschile Manfred Moelgg e Stefano Gross proveranno ad essere tra i protagonisti principali, puntando anche al podio o ad un posto tra i primi cinque classificati.

Di seguito il programma completo del fine settimana di Levi con gli orari italiani. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Sport ed Eurosport. Prevista anche la diretta in streaming tramite Rai Play, Eurosport Player e SkyGo.

OASport, inoltre, vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della due giorni finlandese.

PROGRAMMA SLALOM DI LEVI 2018/19

Sabato 17 novembre

ore 10.15 prima manche slalom speciale donne

ore 13.15 seconda manche slalom speciale donne

Domenica 18 novembre

ore 10.15 prima manche slalom speciale uomini

ore 13.15 seconda manche slalom speciale uomini













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Stefan Holm / Shutterstock.com