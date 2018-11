Sci alpino, Slalom Levi 2018: gli orari delle due gare e come vederle in tv. Il programma completo

Nel weekend del 17-18 novembre si disputeranno gli slalom di Levi, prove valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si torna finalmente sulla neve dopo l’antipasto di Soelden, tra l’altro andato in scena esclusivamente con il gigante femminile. In Finlandia si entrerà nel vivo della stagione che da questo momento proseguirà in maniera incessante per tutto l’inverno, si incomincia a fare sul serio e si preannuncia grande spettacolo.

Sabato toccherà alle ragazze, domenica spazio agli uomini: Mikaela Shiffrin e Marcel Hirscher sono i grandi favoriti della vigilia ma la concorrenza sarà spietata, la statunitense se la dovrà vedere in particolar modo con Wendy Holdener e Petra Vlhova mentre l’austriaco affronterà il norvegese Henrik Kristoffersen in un duello al cardiopalma. L’Italia si affiderà soprattutto a Manfred Moelgg e Stefano Gross ma non sarà semplice puntare a un risultato di prestigio.

Di seguito le date, il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari degli slalom di Levi validi per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.



SABATO 17 NOVEMBRE:

10.15 Slalom femminile – Prima manche

13.15 Slalom femminile – Seconda manche

DOMENICA 18 NOVEMBRE:

10.15 Slalom maschile – Prima manche

13.15 Slalom maschile – Seconda manche

SLALOM LEVI: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport ed Eurosport.

Diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: stefan holm shutterstock