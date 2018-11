Sci alpino, rivoluzione per Olimpiadi e Mondiali? Parallelo al posto della combinata: decisione a febbraio

Potrebbero arrivare delle importanti novità per quanto riguarda lo sci alpino. Durante il Consiglio della FIS, riunitosi a Oberhofen (Svizzera) negli ultimi giorni, si è infatti parlato della possibilità di sostituire la combinata con il parallelo individuale in occasione dei Mondiali e delle Olimpiadi. Si tratterebbe di una svolta clamorosa che rivoluzionerebbe il programma dei due eventi di riferimento: la specialità che unisce discesa e slalom verrebbe tolta dalla rassegna iridata e dai Giochi a cinque cerchi per fare spazio allo spettacolare parallelo che prevede dei testa a testa tra i vari sciatori utilizzando un tabellone di tipo tennistico.



Una decisione definitiva verrà presa a febbraio 2019 dunque l’eventuale riforma non andrebbe a intaccare i prossimi Mondiali che si disputeranno ad Are ma riguarderebbe in quel caso le Olimpiadi di Pechino 2022 e i Mondiali di Cortina d’Ampezzo 2021. Per quanto riguarda la Coppa del Mondo, invece, verrebbero introdotte una prova di parallelo individuale e una a squadre nel weekend successivo a quello d’apertura a Soelden, riducendo così il lasso temporale tra le gare sul ghiacciaio austriaco e gli slalom di Levi.

Sono state decise anche le sedi dei prossimi Mondiali juniores. Nel 2019: a Chiesa in Valmalenco spazio a freestyle con gobbe e aerials, big air e slopestyle a Klaeppen, le altre specialità di snowboard saranno a Rogla. Per lo sci alpino, invece, Panorama (Canada) nel 2022 e Hinterstoder (Austria) nel 2023.













Foto: Pier Colombo