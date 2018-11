Sci alpino, Coppa del Mondo Levi 2018: programma, orari e tv degli slalom

Finalmente si torna in pista! Dopo la lunga, e consueta, pausa dopo l’antipasto del fine settimana (dimezzato per colpa del maltempo) di Soelden, il Circo bianco si riallaccia gli scarponi e rimette gli sci ai piedi per la seconda tappa stagionale. Dall’Austria ci si sposta molto più a nord, per andare a Levi, in Finlandia, per disputare i primi due slalom speciali della stagione.

Si inizierà nella giornata di sabato con la prova femminile, nella quale la dominatrice delle ultime stagioni, Mikaela Shiffrin, proverà a rimpolpare le sue 32 vittorie in Coppa del Mondo in questa specialità. La domenica, come consuetudine, toccherà agli uomini con una situazione molto simile, ovvero con Marcel Hirscher che, dall’alto delle sue 27 vittorie tra i pali stretti, inizierà la rincorsa verso la sua ottava Coppa di cristallo assoluta.

Di seguito il programma completo del fine settimana di Levi con gli orari delle varie manche già impostati sull’ora italiana, dato che c’è un’ora di differenza rispetto alla Finlandia. L’evento sarà trasmesso in diretta da Rai Sport ed Eurosport. OASport, inoltre, vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della due-giorni finlandese.

COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO LEVI 2018/19

Sabato 17 novembre

ore 10.15 prima manche slalom speciale donne

ore 13.15 seconda manche slalom speciale donne

Domenica 18 novembre

ore 10.15 prima manche slalom speciale uomini

ore 13.15 seconda manche slalom speciale uomini

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI