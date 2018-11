Sci alpino, Coppa del Mondo: le gare del fine settimana a Lake Louise e Killington. Programma, orari e tv

Il Circo bianco saluta l’Europa e, dopo le prime gare disputate a Soelden e Levi, sbarca in Nord America per il primo weekend di gare tra Canada e Stati Uniti. Gli uomini saranno impegnati a Lake Louise (Alberta) per l’esordio nelle prove veloci (discesa libera e Supergigante) mentre le donne saranno di scena a Killington (Vermont) per uno slalom gigante e uno speciale. Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti per gli atleti, che inizieranno a darci conferme importanti su chi avrà preso il via di questo campionato nel migliore dei modi.

Di seguito il calendario completo e tutti gli orari del fine settimana nord-americano valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv, come sempre, da RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancheranno le DIRETTE LIVE scritte su OA Sport.

PROGRAMMA CDM MASCHILE LAKE LOUISE 2018

Sabato 24 novembre

ore 20.15 Discesa libera maschile

Domenica 25 novembre

ore 20.00 Supergigante maschile

PROGRAMMA CDM FEMMINILE, KILLINGTON 2018

Sabato 24 novembre

ore 15.45 prima manche slalom gigante femminile

ore 19.00 seconda manche slalom gigante femminile

Domenica 25 novembre

ore 16.00 prima manche slalom speciale femminile

ore 19.00 seconda manche slalom speciale femminile

Foto: Christof Innerhofer – cristiano barni / Shutterstock.com