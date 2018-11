Sci alpino, Coppa del Mondo Lake Louise femminile 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018 saluta la costa orientale degli Stati Uniti, più precisamente Killington nel Vermont e sbarca in Canada, a Lake Louise per un fine settimana ricco di appuntamenti. Le atlete, infatti, saranno impegnate in tre prove: due discese libere e un supergigante. Vedremo, dunque, all’opera le regine della velocità in una tre-giorni quanto mai interessante e da non perdere.

Dopo le prime gare di Soelend, Levi e Killington, tutte dedicate alle discipline più tecniche, si inizia a fare sul serio anche nel panorama femminile con le atlete che proveranno ad approfittare della probabile assenza di Lindsey Vonn, senza dimenticare che la vincitrice della coppa di specialità, la nostra Sofia Goggia, a sua volta, non sarà della partita e ne avrà ancora per parecchie settimane. Campo aperto, quindi, per Tina Weirather, Cornelia Hutter e la solita Mikaela Shiffrin.

Di seguito il calendario completo e tutti gli orari del fine settimana di Lake Louise, valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv, come sempre, da RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancheranno le consuete DIRETTE LIVE scritte su OA Sport.

PROGRAMMA CDM FEMMINILE LAKE LOUISE 2018

Venerdì 30 novembre

ore 20.30 Discesa libera

Sabato 1 dicembre

ore 20.30 Discesa libera

Domenica 2 dicembre

ore 19.00 Supergigante

