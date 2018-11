Sci alpino, Coppa del Mondo Lake Louise 2018: programma, orari e tv. Si gareggia nella serata italiana

Dopo il weekend a Levi, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa a Lake Louise e per la prima volta in questa stagione sarà protagonista la velocità. Infatti sono in programma una discesa libera ed un supergigante.

Grande attesa per i velocisti azzurri, che puntano a centrare il primo podio italiano al maschile. Dominik Paris Christof Innerhofer e Peter Fill formano un terzetto da podio, ma dovranno vedersela con tanti avversari: lo svizzero Beat Feuz, il tedesco Thomas Dressen, i norvegesi Kjetil Jansrud ed Aksel Lund Svindal (in dubbio per un infortunio ad un dito della mano), gli austriaci Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr e Hannes Reichelt.

Di seguito il programma completo del fine settimana di Lake Louise con gli orari italiani. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Sport ed Eurosport. Prevista anche la diretta in streaming tramite Rai Play, Eurosport Player e SkyGo.

OASport, inoltre, vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della due giorni canadese.

PROGRAMMA GARE LAKE LOUISE 2018

Sabato 17 novembre

ore 20.15 Discesa Uomini

Domenica 18 novembre

ore 20.00 Super G Uomini













Foto: Stefan Holm / Shutterstock.com