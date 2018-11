Sci alpino, Coppa del Mondo Lake Louise 2018: a che ora iniziano le gare e come vederle in tv e streaming

Dopo l’esordio stagionale rappresentato dallo slalom speciale di Levi, con la consueta vittoria di Marcel Hirscher, la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 saluta il Vecchio Continente e sbarca in Canada per il fine settimana di Lake Louise. Si inizia a fare sul serio con le prime due prove di velocità. Sabato 24 novembre toccherà alla discesa libera, mentre nella giornata di domenica gli atleti saranno impegnati nel supergigante. Sarà grande spettacolo sulle piste canadesi con gli italiani che vogliono iniziare con il piede giusto contro una pattuglia davvero agguerrita di rivali, capeggiati dai soliti Kjetil Jansrud e Beat Feuz.

Di seguito le date, il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari degli slalom di Levi validi per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Gli orari saranno serali per quanto riguarda l’Italia viste le 8 ore di differenza rispetto all’Italia. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritte su OA Sport.

PROGRAMMA CDM MASCHILE LAKE LOUISE 2018

Sabato 24 novembre

ore 20.15 Discesa libera maschile

Domenica 25 novembre

ore 20.00 Supergigante maschile

