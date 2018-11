Sci alpino, Coppa del Mondo Killington 2018: programma, orari e tv. Si gareggia nella serata italiana

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018 sbarca negli Stati Uniti, a Killington, nel Vermont, per la terza tappa stagionale. Sulle piste nord-americane (nella zona più a Est degli States) le sciatrici saranno impegnate in altre due prove tecniche, prima del trasferimento a Lake Louise per le prime prove veloci di questa annata. Sulla pista Superstar di Killington le atlete saranno impegnate nello slalom gigante nella giornata di sabato con tante protagoniste pronte a vincere dopo che Tessa Worley ha brindato con il successo di Soelden, mentre per quanto riguarda la domenica toccherà allo slalom speciale, con la padrona di casa, Mikaela Shiffrin, grandissima favorita per il gradino più altro del podio.

Di seguito le date, il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari della due-giorni di Killington valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Gli orari, viste le sei ore di differenza rispetto all’Italia, saranno da tardo pomeriggio-sera, per cui da non dimenticare e da segnare con cura. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA CDM FEMMINILE, KILLINGTON 2018

Sabato 24 novembre

ore 15.45 prima manche slalom gigante femminile

ore 19.00 seconda manche slalom gigante femminile

Domenica 25 novembre

ore 16.00 prima manche slalom speciale femminile

ore 19.00 seconda manche slalom speciale femminile

Foto: sci alpino-federica brignone-cristiano barni shutterstock