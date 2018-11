Sci alpino, Coppa del Mondo Killington 2018: a che ora iniziano le gare e come vederle in tv e streaming

Dopo il weekend a Levi, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa a Killington e saranno ancora protagoniste le discipline tecniche. Infatti sono in programma un gigante ed uno slalom.

Mikaela Shiffrin punta alla doppietta. L’americana è la grandissima favorita in slalom, mentre in gigante dovrà vedersela con una concorrenza molto più ampia. Infatti per la vittoria ci sarà una lotta apertissima tra la francese Tessa Worley, la tedesca Viktoria Rebensburg e soprattutto le nostre Federica Brignone e Marta Bassino.

Di seguito il programma completo del fine settimana di Killington con gli orari italiani. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Sport ed Eurosport. Prevista anche la diretta in streaming tramite Rai Play, Eurosport Player e SkyGo.

OASport, inoltre, vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della due giorni canadese.

PROGRAMMA GARE KILLINGTON 2018

Sabato 17 novembre

ore 15.45 Prima manche gigante femminile

ore 20.45 Seconda manche gigante femminile

Domenica 18 novembre

ore 16.00 Prima manche slalom femminile

ore 19.00 Seconda manche slalom femminile













Foto: Stefan Holm / Shutterstock.com