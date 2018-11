Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: Dominik Paris sfida i mostri sacri norvegesi. Occorre la continuità per tutta la stagione

La Coppa del Mondo di sci alpino 2019 si sposta in Nord America per le tappe di Lake Louise e Beaver Creek dove entreranno in scena le discipline veloci, con la prima discesa libera ed un supergigante. Dopo lo slalom gigante rinviato a Soelden, e lo speciale di Levi, finalmente vedremo all’opera i nostri uomini-jet che si presenteranno al cancelletto di partenza con il chiaro intento di iniziare la stagione con il giusto piede. Nella nostra formazione spicca il solito Dominik Paris che, ancora una volta, è chiamato a tenere alto il nome dell’Italia nelle discipline più veloci.

Il campione alotatesino ha già vinto a Lake Louise, nel 2013, e proverà a sfruttare la pista canadese per tornare al successo che gli manca dalla gara di Bormio a fine dicembre 2017. Anche se l’Italia ha diverse frecce al proprio arco da proporre, come i veterani Peter Fill e Christof Innerhofer, l’atleta che sembra dare le maggiori garanzie è proprio Dominik Paris.

Nell’ultima stagione il classe 1989 ha conquistato un successo e un podio (secondo a Garmisch) e in questo nuovo campionato parte con la voglia di fare decisamente meglio e guardare dritto negli occhi i suoi temibili avversari. Le discipline più veloci presentano grandissimi rivali, sia in discesa libera che in supergigante. I primi della lista, ovviamente, saranno i norvegesi Aksel Lund Svindal (ora alle prese con un infortunio alla mano), Kjetil Jansrud e Aleksander Aamodt Kilde, quindi il campione di specialità 2018, lo svizzero Beat Feuz, il tedesco Thomas Dressen e gli austriaci Vincent Kirechmaayr, Matthias Mayer e Hannes Reichelt.

Contro avversari simili emergere non è mai una cosa scontata o semplice, ma gli azzurri, Dominik Paris in primis, possono farcela e lo hanno dimostrato in più occasioni. Il nativo di Merano è pronto per questa nuova stagione e ha la consapevolezza di poter prendere per mano l’intera squadra delle discipline veloci. Il primo obiettivo stagionale sarà confermarsi ad alti livelli, quindi, se possibile, centrare la decima vittoria in carriera in Coppa del Mondo e, se possibile, continuare a progredire. L’azzurro è nella piena maturità sportiva e lo vuole dimostrare sin dall’avvio, sin da Lake Louise. Fino a questo momento della carriera, a Dominik Paris non è certo mancato il talento, quanto la continuità. Riuscire ad esprimersi al top lungo tutto il corso dell’anno sarà il grande traguardo del nostro portacolori.

Foto: Dominik Paris cristiano barni / Shutterstock.com